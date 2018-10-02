مصر منعت تصعيدا في قطاع غزة

وطن: أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مساء اليوم عن مسؤولين بارزين في حركة حماس بان الاجتماعات المكثفة التي أجرتها بعثة حماس بالقاهرة مع المسؤولين المصريين منعت تصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بالوقت الراهن.

أعضاء البعثة التي شارك بها نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري اشتكوا امام المخابرات المصرية بان إسرائيل ردت بالقوة المفرطة للمظاهرات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة الجمعة الماضية، حيث اسشتهد سبعة فلسطينيين، وقالوا ان "الجيش الإسرائيلي كان ينوي الحاق الضرر بعدد كبير من الشبان الذين اقتربوا من السياج الحدودي حتى يجبروا الذراع العسكري لحركة حماس وباقي الفصائل بالقطاع بالرد وجر قطاع غزة الى جولة قتال واسعة".

وقال مصدر سياسي في حركة حماس لصحيفة هآرتس بان:"التنظيم يسعى مجددا اقناع الجانب المصري للمضي قدما باتفاق تهدئة غير متعلق بالمصالحة الفلسطينية. وجاء الطلب في اعقاب وثيقة مصرية تتبنى بشكل أساسي موقف السلطة الفلسطينية، بانه يجب التقدم بالمصالحة قبل التهدئة. في السلطة الفلسطينية يعتقدون انه لا يجب التوصل الى التهدئة بدون إقامة حكومة مركزية تسيطر على قطاع غزة والضفة الغربية."