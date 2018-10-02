الاحتلال يستولي على خيمة سكنية جنوب الخليل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيمة سكنية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الحلاوة في مسافر يطا، واستولت على خيمة سكنية يقطنها المواطن اسماعيل شحادة ابو عرام وعائلته.

واستنكر الجبور، انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، والتي تسعى من خلالها إلى التضييق على المواطنين في تلك المناطق لحملهم على الرحيل عنها.