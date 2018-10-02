وطن اعدت قصة عنه قبل يومين .. مصعب سلهب يودع الحياة واحلامه وعائلته

رام الله - وطن: اعلنت عائلة سلهب في مدينة نابلس، عصر اليوم الثلاثاء وفاة ابنهم مصعب 27 عاما داخل مستشفى النجاح في المدينة.

وكان مصعب قد توجه الى المستشفى في السادس والعشرين من ايلول لاجراء عملية منظار للمعدة، وذلك بعد شعوره بالالام في المعدة وصعوبة في التنفس عند الاكل، حيث كان من المقرر ان يمكث في غرفة العمليات لمدة لا تتجاز 20 دقيقة، لكنه مكث في الغرفة اكثر من ساعة ونصف، حيث اكدت العائلة ان ما حصل مع ابنها ناجم عن خلل طبي تسبب له بغيبوبة منذ ذلك الوقت.

وكانت وطن قد اعدت قصة مصورة عن مصعب قبل يومين ، للأطلاع عليها اضغط هنا