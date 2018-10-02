وضع حجر الأساس لكلية فلسطين الحكومية في الخليل قريباً

وطن: أعلن وزيرا الصحة جواد عواد، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم في بيان مشترك، إنهاء كافة الترتيبات لوضع حجر الأساس لمبنى كلية فلسطين الحكومية للعلوم الصحية والطبيّة في مدينة الخليل، على الأرض المخصصة لها بجوار مستشفى الخليل الحكومي، للبدء بأعمال البناء قريبا.

وأشار الوزيران، إلى أن الحكومة رصدت مبلغ مليون ونصف المليون دولار لدعم الكليّة، وأن الطواقم الهندسية العاملة في وزارتي الصحة والتربية ستباشر خلال الأسبوع المقبل أعمال المسح والقياس لرسم الخرائط الهندسية الخاصة بالكلية.

وأكدا أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً للجهود المبذولة لجعل الكليّة منارةً للعلم في المجالات الطبية، والتزاماً بالحرص على التسهيل على طلبة محافظة الخليل.

ولفت الوزيران إلى استمرار الجهود لضمان تحقيق نوعية تعليم ذات جودة عالية من خلال البرامج التي تطرحها الكلية.

جاء ذلك عقب اجتماع الوزيرين عواد وصيدم، في مكتب وزير الصحة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الصحة أسعد الرملاوي، ووكيل وزارة التربية بصري صالح، وعميد كليّة ابن سينا أمل أبو عوض