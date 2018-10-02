رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة : من حق الفلسطينيين أن يجد العالم حلا سلميا لقضيتهم

رام الله - وطن: عقدت ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة، مؤتمرا صحافيا شاملا، مساء الإثنين، في ختام المناقشات رفيعة المستوى للدورة، لإعلان الأعداد النهائية للمتكلمين.

وقالت إن 77 رئيس دولة، و44 رئيس حكومة، وأربعة نواب رئيس حكومة، و 54 وزيرا ونائب وزير واحد، و8 رؤساء وفود قد خطبوا أمام الجمعية العامة. وفي المجموع استمعت الجمعية لـ196 خطابا بما فيها الدول المراقبة. وقالت إن أطول خطاب استغرق 45 دقيقة للرئيس الفنزويلي وأقصر خطاب كان لرئيس لتوانيا واستغرق خمس دقائق فقط.

وبعد المداخلة التي قدمتها رئيسة الدورة فتحت المجال للأسئلة التي ركزت على انطباعاتها عن الكلمات وخاصة خطاب ترامب.

وقالت إن معظم الكلمات أكدت على أهمية العمل الجماعي والدبلوماسية متعددة الأطراف وإعادة الثقة في الأمم المتحدة. وأكدت أن قضية التغير المناخي ومعاناة اللاجئين من أهم المواضيع المتكررة في كلمات الوفود.

وحول انطباعاتها عن القضية الفلسطينية من خلال الكلمات العديدة التي جاءت على ذكرها وعن رأيها في الحل العادل والدائم والقابل للتطبيق، قالت إسبينوزا “منذ أن رشحت نفسي لمنصب رئيس الجمعية العامة قلت بأن من حق الفلسطينيين على المجتمع الدولي أن يجد حلا لقضيتهم والحل يكون بكل تأكيد بالإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. والحل الوحيد الذي يمكن أن يكون مستداما ودائما ويضمن مصلحة الشعب الفلسطيني هو بالحوار. إنني أشجع جميع الدول بالإلتزام بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وعملية السلام”.

وحول ما إذا كان قرار الجمعية العامة الأخير في يونيو/ حزيران حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني يعني شيئا أو أنه بلا معنى! قالت رئيسة الجمعية العامة إن “من أولوياتها تنشيط الجمعية العامة وإصلاح الأمم المتحدة وزيادة حيويتها وخاصة الجمعية العامة لأنها برلمان متساو الأعضاء. إنها هي التي تضع النواميس والقرارات والمواثيق الدولية. نعم قرارها عن فلسطين مهم. أنظر إلى رد فعل المجتمع الدولي حول الوضع الفلسطيني وكيف كان رده على أزمة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). لقد تعرض العديد من الوفود لهذه المسألة وخاصة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، وقد شاركت في مؤتمر في منتهى القوة لجمع التبرعات لإغلاق العجز في ميزانيتها وشاهدت كم هناك من تأييد لبقاء الأونروا والاستمرار في عملها. العالم يعرف تماما أهمية الإلتزام بكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار حماية المدنيين واللاجئين”.

القدس العربي