عائلة سلهب لوطن: مستشفى النجاح لم يصدر اي تقرير طبي حول الوفاة وسنتوجه للقضاء

وطن: منذ اعلان خبر وفاته، تجمهر الاف المواطنين في مدينة نابلس امام منزل عائلة سلهب، تعبيرا عن حزنهم لوفاة ابن العائلة مصعب في مستشفى النجاح الوطني في نابلس.

وقالت عائلة الشاب سلهب، التي توفي نجلها مصعب اليوم في مستشفى النجاح في مدينة نابلس، لوطن للانباء ان مستشفى النجاح لم يصدر اي تقرير طبي حول الوفاة.

واضاف شادي عطا الله صهر العائلة لوطن ان العائلة تملك الادلة والتقارير الطبية التي تثبت ان ما جرى مع مصعب هو خطأ طبي ، لافتا الى ان مستشفى النجاح لم يصدر اي تقرير طبي واكتفى بالقول " ربنا اخذ امانته".

واعرب المواطنون عن غضبهم وحزنهم لوفاة مصعب، مرددين هتافات تنعي الشهيد الشاب،وسط التكبير.

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