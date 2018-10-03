جلجولية: إضراب في المدارس فوق الابتدائية بعد طعن 5 طلاب

جلجولية- وطن: عم الإضراب، اليوم الأربعاء، المدارس فوق الابتدائية في جلجولية بمنطقة المثلث، احتجاجا على مظاهر العنف في المؤسسات التعليمية، في أعقاب جريمة الطعن التي أسفرت عن إصابة 5 طلاب.

وكان المجلس المحلي في جلجولية ومنظمة المعلمين، قد أصدرا بيانين في وقت سابق، أمس، أعلنا من خلاله عن "الإضراب المفتوح في المدرسة الثانوية صباح اليوم، الأربعاء، على أثر الشجار".

كما جاء في بيان المجلس المحلي "نتائج الإضراب المفتوح مرهونة بالواقع والتطورات، فالوضع غير مريح إطلاقا ومقلق، وهناك مساس بالمدرسة وحرمتها إضافة إلى الفوضى العارم وعدم احترام دستور المدرسة وقراراتها وعدم احترام المربين".

وتابع "ما جرى في المدرسة صباح اليوم لا يليق بنتائجها المميزة في البجروت، ونحن ممتعضون وغاضبون لسلوك بعض الطلاب التي أنتجت هذا الشجار وإصابة عدد منهم، ونحن نتمنى من لجنة أولياء أمور الطلاب الانضمام لقرار المجلس بإعلان الإضراب من صباح الغد".

واختتم البيان "بشجب واستنكار هذه الأعمال ومطالبة الشرطة بإيفاء وعوداتها بوضع حارسين مسلحين في مدخل المدرسة على وجه السرعة لأن الأوضاع لم تعد تحتمل، وبدورنا سنقوم بوضع بوابات فاحصة للمعادن، ومن هنا نطالب الأهالي بمراقبة أبنائهم وحثهم على السلوك الحسن كما تنص عليه تقاليدنا العربية وديننا الحنيف".

وأصيب 5 طلاب إثر تعرضهم للطعن في أعقاب اندلاع شجار داخل حرم المدرسة الثانوية في قرية جلجولية، صباح الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما تسود بلدة جلجولية حالة من الغضب والاستنكار العارمين لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدرسة أحداث عنف، إذ شهدت المدرسة جريمة إطلاق نار أصيب على إثرها أحد الطلاب بجروح متوسطة في شباط/ فبراير الماضي.