"العاشرة العبرية": دولة الاحتلال تريد صفقة عاجلة مع حماس

غزة- وطن: قالت قناة عبرية إن دولة الاحتلال تريد إنهاء صفقة عاجلة مع حركة حماس بوساطة مصرية.

وذكرت القناة العاشرة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تريد إتمام أو انهاء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وبسرعة، لكن دون تقديم تنازلات كبيرة".

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن وفد حماس يناقش خلال وجوده في القاهرة ملفين أساسيين، الأول يتعلق بالتهدئة، والثاني التوصل لاتفاق مع مصر لإنهاء صفقة لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، وإن أرادت تل أبيب عدم تقديم تنازلات كبيرة، تحسب لحركة حماس أمام المجتمع الدولي.

وأوردت القناة العبرية أن "إسرائيل معنية بالتوقيع على صفقة طويلة الأمد، تقضي بتهدئة طويلة بوساطة مصرية، في حين ترغب حركة حماس إتمام صفقة منفردة تتعلق بتبادل الأسرى، وتكون معلنة، ويحرر فيها أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط".

يشار إلى أن حماس أسرت أربعة جنود إسرائيليين منذ العدوان على قطاع غزة عام 2014.