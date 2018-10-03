صور.. مستوطنون يستولون على عقار وقطعة أرض جنوب الأقصى

القدس- وطن: استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عقار فلسطيني، وقطعة أرض في حي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو الأقرب الى جدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي، بحراسة قوة عسكرية من جنود الاحتلال.

وتقطن في العقار أُسرتين من عائلة مسودة، بينما تعود ملكية العقار لعائلة فتيحة، وأصحابه في الولايات المتحدة.

وقالت عائلة مسودة، إن المستوطنين اقتحموا العقار، وأخرجوا منه النساء والأطفال، وشرعوا بالاستيطان فيه، مشيرة إلى أنها تلقت مؤخرا إخطارا منهم، يطالبوهم بإخلائه.

يذكر أن جمعيات استيطانية ومؤسسات تابعة للاحتلال تنشط في هذه المنطقة لوضع يدها على أكبر عدد ممكن من العقارات الفلسطينية، لتحويلها الى بؤر استيطانية، في مخطط خطير لتهويد الحي بالكامل.