منظمة التحرير: تصريحات واشنطن بشأن الخان الأحمر تحريض على هدم القرية

رام الله-وطن: أدانت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، التي قالت فيها إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء الخان الاحمر، مقبول لدى الحكومة الامريكية".

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات عبارة عن تحريض مباشر على هدم قرية الخان الأحمر وتهجير مواطنيها، واستهتار بالإرادة الدولية الرافضة للقرار الاسرائيلي، وصفعة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تصل إلى المنطقة.

ودعت، الهيئات المختصة والمجتمع الدولي وقوى السلام، إلى التصدي لمثل هذه المواقف اللامسؤولة المنحازة لقوة الاحتلال من قبل الادارة الامريكية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

يذكر ان قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر شرق القدس، تمهيدا لهدمها وترحيل سكانها قسرا، لصالح الاستيطان.