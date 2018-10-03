مستوطنون يقتلعون أكثر من 40 شجرة زيتون في ترمسعيا

رام الله- وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من أشجار الزيتون في أراضي قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وقال عضو بلدية ترمسعيا سعيد طالب، إن مستوطني مستوطنتي "عادي عاد" و"عامي خاي" المقامتين على أراضي قرى ترمسعيا، والمغير، وأبو فلاح، اقتلعوا ما يقارب الـ 40 شجرة زيتون في منطقة الزهرات، تعود ملكيتها للمواطن محمود الأعرج.

ولفت إلى أن المزارعين في القرية يتعرضون دائما إلى مضايقات من قبل المستوطنين، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.