السماح لبعثة الجودو الإسرائيلية برفع العلم الإسرائيلي لأول مرة في الامارات

وطن: قال موقع "كان" الإسرائيلي إن بعثة الجودو الإسرائيلية ستتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة دولية، حيث سيسمح للفريق استخدام رموزه ورفع العلم للمرة الأولى في مسابقة داخل دولة عربية.

وذكر الموقع أن رحلة البعثة الإسرائيلية مرهونة بترتيب الإجراءات الأمنية بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" والإمارات.

وأشار إلى أن قرار السماح برفع العلم الإسرائيلي في مسابقة الجودو، جاء بعد أن فرض اتحاد الجودو العالمي عقوبات على أبو ظبي بسبب رفضها رفع العلم الإسرائيلي في المنافسات الرياضية.

و جمد الاتحاد العالمي العقوبات على أبو ظبي بعد أن أرسل اتحاد الجودو في أبو ظبي رسالة رسمية أعلن فيها أنه سيسمح لجميع الدول المشاركة في هذه المسابقة برفع أعلامها ورموزها الوطنية بصورة متساوية وبدون تمييز، "بمن فيها إسرائيل".

المصدر: i24news