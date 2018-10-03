غزة: إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمام حاجز بيت حانون

غزة- وطن: أصيب يوم الأربعاء عدد من المواطنين بالاختناق وبالرصاص الحي؛ جراء قمع قوات الاحتلال متظاهرين سلميين قرب حاجز بيت حانون/"إيرز" شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحة غزة أن طواقمها الطبية تعاملت مع 15 إصابة مختلفة، وإصابات بالاختناق بالغاز باستهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى جنود الاحتلال استهدفوا سيارة إسعاف بقنبلة غاز مسيلة للدموع بشكل مباشر، أثناء عملها في إسعاف المتظاهرين.

وتوافد مئات المتظاهرين بعد صلاة العصر إلى ساحة الاعتصام التي تقيمها هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة وكسر الحصار قرب الحاجز للمشاركة في فعالية "معًا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة مواطن بالرصاص الحي، تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإصابة مواطن آخر بشظايا الرصاص الحي تمّ معالجته ميدانيًا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع وسط جموع المتظاهرين، ما أسفر عن اختناق عدد منهم، وتمّ تقديم الإسعافات اللازمة لهم ميدانيًا.