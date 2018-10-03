غزة تشيع جثمان الشهيد السبعيني العروقي

غزة- وطن: شيع مئات المواطنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد المسن إبراهيم أحمد العروقي (78عاماً)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح صوب منزل الشهيد العروقي لإلقاء نظرة الوداع، ثم جرى مواراته الثرى في مقبرة شهداء المغازي.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل.

وكان العروقي ارتقى نتيجة إصابته مساء أمس برصاصة من ثكنة عسكرية إسرائيلية شرق المغازي.