استشهاد الطفل أحمد أبو جبل برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت حانون

غزة- وطن: استشهد يوم الأربعاء، طفل وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق؛ جراء قمع قوات الاحتلال متظاهرين سلميين قرب حاجز بيت حانون/"إيرز" شمال قطاع غزة.

وأفادت صحة غزة باستشهاد الطفل أحمد سمير أبو حبل (15 عاماً)؛ جراء إصابته بطلق ناري في الرأس أطلقه عليه جنود الاحتلال قرب الحاجز.

وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تعاملت مع 15 إصابة مختلفة، بالإضافة إلى إصابات بالاختناق بالغاز باستهداف قوات الاحتلال المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا إحدى سيارات الإسعاف بقنبلة غاز مسيلة للدموع بشكل مباشر، أثناء عمل طواقهما في إسعاف المتظاهرين.