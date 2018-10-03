وفد حماس ينهي زيارته الى مصر

غزة- وطن: أنهى وفد حركة حماس بقيادة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي زيارتهم إلى القاهرة، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الزيارة تخللها عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيام مع المخابرات المصرية، اختتمت بلقاء مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات، حيث امتازت الحوارات بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوار جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.

وأكدت أن المصريين على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار، وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر ومتابعتها واهتمامها.