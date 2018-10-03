ميركل تصل دولة الاحتلال

وطن: وصلت مساء الأربعاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفقة عددٍ من وزراء حكومتها إلى الاراضي الفلسطينية المجتلة عام 48 في زيارة تبحث خلالها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العلاقات الثنائية والملفين الفلسطيني والإيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الاحتلال اتخذ إجراءات أمنية لتأمين وصول وحركة ميركل خلال زيارتها، من ضمنها إغلاق شوارع أمام حركة السير.

وأشارت إلى أن جدول زيارة المستشارة الألمانية لا يتضمّن أي لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتأتي زيارة ميركل وسط تهديدات إسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر والاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله جدد ظهر الأربعاء خلال استقباله برام الله ممثل ألمانيا الجديد لدى فلسطين كريستان كلاغيس، مطالبته المجتمع الدولي، خاصة ألمانيا بالضغط على "إسرائيل"، والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها، خاصة توسعها الاستيطاني، ومخططاتها للتهجير القسري، لا سيما بحق أهلنا في الخان الأحمر.