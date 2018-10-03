أمريكا تنسحب من بروتوكول فيينا لحل النزاعات

وطن: ﻿ ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال بولتون في إفادة “هذا يتصل بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة وتطعن في نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس”.

وأضاف “أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/ أيار.

(رويترز)