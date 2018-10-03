درعاوي لـوطن: معاوني النيابة هم أبناء مسؤولين ونطالب بتحقيق محايد

رام الله- وطن- رولا حسنين: قال عضو نقابة المحامين داوود درعاوي لـ وطن إن خلل وغياب لمبدأ الشفافية طغى على اعلان نتئاح امتحان المتقدمين الذي اجتازوا المسابقة التي أعلنت عنها النيابة العامة بمسمى "معاوني النيابة".

وأكد درعاوي في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أن المتقدمين للمسابقة بلغ عددهم 850، منهم 650 محامٍ و200 من الموظفين العموميين، وكانت نقابة المحامي ممثلة بعضو في لجنة لاتحكيم.

وأوضح درعاوي أن مماطلة النيابة في تسليم النتائج النهائية للناجحين تعبر عن عدم شفافية القرار.

وأضاف "عرفنا من النيابة عبر ممثلنا انه لم ينجح احد من المتقدمين في الامتحان، ولكن النيابة اتصلت بنحو 50 متقدم لإجراء المقابلة الشفوية، اي متخطي بذلك عدم نجاحهم في الامتحان النظري، فعل أي أساس تم استداءهم؟".

واستطرد قائلاً: "لم يتم تحرير محضر من قبل اللجنة بالنتائج النهائية للامتحان، وعلمنا فيما بعد ان قائمة الاسماء التي كان منوي مقابلتها شفوياً احيلت للأجهزة الأمنية للحصول على "السلامة الامنية" لهم تمهيداً لتعيينهم قبل المقابلات الشفوية".

وأكد درعاوي "عندما وصلت لنا القائمة المحالة للأمن على اعتبارهم تخطوا الامتحان وتفاجأنا بالاسماء المرفوعة، حيث كانت الأسماء تتعلق بأبناء مسؤولين في السلطة الفلسطينية، واعداد لا يمكن اعتبارها صدفة".

وطالب، النيابة العامة أن تبرر هذه المسألة، وتكشف علامات كل متقدم، وما المعيار الذي تم الاستناد اليه في اعلان هؤلاء من الناجحين على حساب كل المتقدمين، كما ونطالب بتحقيق حيادي وشفاف تجاه الموضوع، حيث أن هناك مساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وعلى صفحته الفيسبوك، قال درعاوي: أزمة تعيينات معاوني النيابة هي أزمة النظام السياسي، وجزء من الحالة التي تجر الوطن لمزيد من التهاوي والانحدار، ديوان الرقابة المالية هو صاحب صلاحية، وعلى رئيس الديوان اتخاذ خطوات فورية للوقوف على ملابسات القضية برمتها، وفحص كافة الاتهامات سواء من نقابة المحامين أو من النائب العام، وكذلك هيئة مكافحة الفساد ذات اختصاص لفحص إذا ما ارتكبت جريمة فساد باستخدام المحسوبية والواسطة أو بإساءة استخدام السلطة، وزير العدل صاحب اختصاص بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.. لكن الإصرار على تجاهل نبض المحامين وشكايتهم سيدفع إلى مزيد من الاشتباك داخل منظومة العدالة".

وكانت نقابة المحامين، أعلنت، اليوم، أنها قررت الانسحاب من لجنة اختيار معاوني النيابة العامة لكون الاختيار لم يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت النيابة في بيان لها، "قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وجاء هذا القرار استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية، وقد طالبنا النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضافت النقابة "سيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".