إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث سير في الداخل

وطن-وكالات: أصيب سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في مدينة طمرة، اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق دراجة نارية بعد فقدان السائق السيطرة عليها لأسباب لم تتضح بعد.

واستدعي طاقم طبي من مركز "الزهراوي" إلى مكان الحادث، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لاستكمال العلاج.