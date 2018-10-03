5 جرحى في إطلاق نار قرب مركز تجاري في فيلادلفيا الأمريكية

رام الله - وطن: أصيب 5 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق نار في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية.

وقالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار من داخل سيارة بيضاء عند مركز تجاري يقع في منطقة جيرمانتاون بالمدينة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، مرجحة وجود أكثر من شخص داخل السيارة.

وقال قائد شرطة فيلاديلفيا ريتشارد روس إن إطلاق النار لا يبدو عشوائيا، بل مقصودا واستهدف هؤلاء الأشخاص تحديدا.

وأضاف أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان الحادث، مشيرا إلى أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف في الوقت الحالي.

ونقل المصابون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، إلى مستشفى آينشتاين في المدينة، لتلقي العلاج، علما أن حالة 4 منهم مستقرة، فيما لا يزال الخامس في حالة خطرة.