نصائح للأمهات.. التغذية الصحية لطلاب المدارس

وطن- وكالات: يحتاج الطفل في مرحلة الطفولة لغذاء جيد، متوازن، يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم والطاقة والفيتامينات والأملاح المعدنية لإتمام عملية النمو بدون حدوث أي نقص في أية من هذه العناصر الغذائية.

تتميز هذه الفترة بالنشاط الزائد لذلك يحتاج الطفل للمزيد من العناصر الغذائية، سواء في الكمية أو النوعية مثل الطاقة، البروتين، الحديد والكالسيوم، بالإضافة لفيتامين-"ج" و" أ " وغيرها، وأي نقصان بهذه العناصر حصريا، قد يؤدي لظهور مشاكل صحية عديدة.

يمكن تقسيم مرحلة الطفولة إلى:

1) طفل ما قبل المدرسة، من جيل 4 حتى 6 سنوات.

2) طفل مرحلة المدرسة، من جيل 6 حتى 12 سنه.

إرشادات عامة للتغذية في مرحلة الطفولة وجيل المدرسة:

1) تبدأ احتياجات الطفل بالازدياد تدريجيا حتى تصل إلى- 2279 كيلو كالوري في اليوم للذكور، و2071 كيلوكالوري في اليوم للإناث، ثم يستمر الطفل بتناول هذه الطاقة حتى مرحلة البلوغ.

2) تختلف كمية البروتين حسب عمر الطفل، 1غم/كغم (1غرام بروتين لكل كغم من وزن الطفل) لعمر 4-8 سنوات.

3) يُفَضل بعد جيل السنتين، التقليل من نسبة الدهون، وخاصة الغنية بالكولسترول.

4) التركيزعلى تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وذلك عندما يكون معدل تكوين العظم عالي.

5) يجب إعطاء الطفل كمية سوائل عالية، من 8-12 كوب ماء يوميا واكثر.

6) زيادة نسبة الألياف ما يقارب ال- 25 غم / يوم.

7) التركيزعلى الأطعمة الغنية بفيتامن "ج" و "أ" ((C/A والحديد، وتجنب الأطعمة الخالية من العناصر الغذائية كالشيبس (البطاطا المقلية) والمشروبات الغازية والحلويات.

8) يجب توفير جلوس مريح أثناء تناول الطعام، وتقديم الأطعمة الطرية، المقطعة وسهلة البلع، وأن يكون الجو مريحا، وعدم تحويل موعد تناول الوجبة إلى معركة بين الوالدين والطفل.

9) ممارسة الرياضة والحركة يوميا بما لا يقل عن ساعة، أو على الأقل 3-4 مرات أسبوعيا، والتقليل من مشاهدة التلفاز والانترنيت.

أهميه وجبة الإفطار:

* تساعد وجبه الإفطارفي تحسين مزاج الطالب وزيادة في تركيزه ونشاطه خلال النهار.

* تمده بالطاقة اللازمة لتجديد خلايا الجسم.

* تحسن وجبة الإفطار من إنتاج الطالب وتحصيله العلمي.

* تعمل على تنظيم الهضم وبالتالي تمنع الزيادة في الوزن.

اقتراحات لإفطار صحي:

اولا- من الضروري أن تكون وجبة الإفطارمتنوعة غنية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل :

- النشويات كالخبز والشوفان،(ممكن إضافه الشوفان للحليب مع القليل من العسل)

- البروتينات مثل البيض، الأجبان، الألبان وغيرها.

- الفيتامينات والأملاح والمعادن والألياف : مثل الفواكه والخضار

الأطعمة المتنوعة والمفيدة للطفل:

لهذا الجيل يفضل التركيز على البروتين بنوعيه:

النوع الاول- ومصدره حيواني ويقسم لقسمين:

1- بروتين اللحوم (اللحوم مصدر مهم لبناء عضلات وأنسجة الجسم) السمك، الدجاج وهذا النوع مسؤول عن إعطاء الحديد للأطفال. وهنا وجب النويه عن أهمية الابتعاد قدر المستطاع عن الدهون (المقالي والأكل الجاهز السريع المحتوي على دهن "ترانس"، مثل البيتسا، الهامبورغر وغيرها) واستبدالها بأكل أقل دهنا، صحيا مثل الخضار او السمك المشوي أوالدجاج (بدون جلد) بديلا عن الشنيتسيل (الدجاج المقلي المغطى بفتات الخبز).

2- المصدر الحيواني الثاني للبروتين والذي يزودنا بالكالسيوم لبناء عظم سليم مثل البيض، اللألبان، الأجبان، الحليب، ولمن لا يحب تناولها يفضل تقديمها بشكل آخر مثل السحلب، المهلبية، أرز بالحليب وغيرها.

النوع الثاني للبروتين:

البقوليات كالفول العدس الفاصوليا وهي تسد مكان اللحوم لمن لا يرغبها، ومن أشهر وأفضل الأكلات الشرقية أكلة "المُجَدَرَة"، ولكن يجب تناولها مع الخضار وليس مع اللبن، وذلك للاستفادة من مصادرها وخاصة الحديد.

النشويات (مصدر مهم للطاقة):

يجب الابتعاد عن البسكوت، الشيبس والحلويات، وتناول الأرز، المعكرونة، البطاطا المسلوقة أوالمشوية، البرغل، ومن الأكلات المعروفة لدينا، التبولة، المغربية، الأرز بجانب الخضار مثل السبانخ، الملوخية، البامية، البازيلاء وغيرها.

وأخيرا...

الخضار والفاكهة الغنية بالفيتامنات والمعادن كالحمضيات الغنية بفيتامين "ج" الذي يعزز المناعة ويمنع الأمراض وخاصة الرشح.

حقيبة الطعام :

يفضل وضع الطعام في صندوق الطعام، وذلك حتى لا تتسخ الكتب والدفاتر، كما يُنصح باستعمال الصندوق المقسم بواسطة قطع بلاستيكية، بحيث توضع الساندويش والفاكهة المقطعة كل في مكانه المخصص، ويوضع صندوق الطعام في القسم الثاني من الحقيبة بعيداً عن الكتب والدفاتر.

تعليمات خاصة لحقيبة الطعام :

- يجب إغلاقها جيدا، والحرص على غسلها وتنظيفها يوميا.

- يجب عدم وضع الأطعمة سريعة التلف في العلبة مثل اللحوم والتي تسهل نمو البكتيريا والجراثيم وتجنبوا المايونيز الذي ممكن أن يسبب تسسم غذائي عند وضعه فتره طويله خارج الثلاجة ،ولا ننسى مطرة الماء.

السيدة فاطمة بكري - أخصائية تغذية علاجية، من قرية البعنة الجليلية، حاصلة على اللقب الثاني في الصحة العامة