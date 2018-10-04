الاحتلال يغلق محيط جامعة القدس ويمنع الطلبة من الوصول إليها وللمدارس المجاورة

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من الوصول إلى الجامعة، والمدارس المجاورة، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وأفاد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في الضفة هاني حلبية، بأن قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح محيط جامعة القدس، ومدارس المعهد العربي، وأبو ديس الثانوية، وأبو ديس الأساسية.

وأضاف ان مواجهات تدور في المكان بين الطلبة وجنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة، ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وفا