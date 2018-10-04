الاحتلال يعتقل 13 مواطنا في الضفة

رام الله- وطن: اصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة قلقيلية وتم اعتقاله، فيما تم اعتقال 13 آخرين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذت في مناطق مختلفة من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم والليلة الماضية.

وأفادت مصادر اسرائيلية بإصابة شاب (مجهول الهوية) بالرصاص بزعم القائه زجاجة حارقة صوب دورية اسرائيلية في قلقيلية، دون أن تؤكد مصادر فلسطينية صحة النبأ.

هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين ثلاثة مواطنين من بلدة طمون في محافظة طوباس وهم : عماد بشارات، ورسول عبد الرازق، ويحيى محمد عبد الرازق.

وجرى اعتقال الشاب أحمد خالد حميدة، خلال اقتحام بلدة الخضر في بيت لحم، والشاب أيمن عصام سليم من بلدة جيوس شرق قلقيلية، فيما تم اخلاء سبيل الشاب إياد سميك بعد احتجازه على المدخل الشرقي لقلقيلية.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال مناطق اسكاكا في سلفيت، وعزون شرق قلقيلية، وبلدة حزما شمال شرق القدس ، ومخيم عايدة وبلدة الولجة قرب بيت لحم، وكفر عقب قرب القدس، وبيت عوا قضاء الخليل.

ومن اسكاكا، اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب وليد خالد. بينما اقتحمت قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، واعتقلت المحرر منجد راغب صلاح (29 عامًا)، والشاب عبد الحليم عماد دغلس (18 عامًا).

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق خلال عملية الاقتحام.