الزوارق الحربية تستهدف مركب صيد في بحر خانيونس

غزة- وطن: أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، في وقتٍ مبكر من فجر الخميس، نيران رشاشاتها تجاه أحد مراكب الصيد الفلسطينية في عرض بحر خانيونس، جنوب قطاع غزة، كما ضحت المياه تجاهه.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال استهدفت المركب على بعد (4 ميل) تقريبًا، وبعد نحو ساعتين من المعاناة، تمكن لنش صيد آخر من سحب المركب المستهدف بعد تعطله، دون وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال باستهداف الصيادين ببحر قطاع غزة بإطلاق النار المباشر عليهم والاعتقال، مما يؤدي لإصابة واستشهاد عدد منهم.