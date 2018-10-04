الاحتلال يُغرق "الخان الأحمر" بالمياه العادمة

القدس- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن الاحتلال الإسرائيلي يُغرق منطقة الخان الأحمر بالمياه العادمة التي تتدفق من مستوطنة "كفار أدوميم"، مما يهدد صحة أهالي "الخان" والمتضامنين معهم.

وأضاف البرغوثي أثناء تواجده في "الخان الأحمر" أن إغراق التجمع بالمياه العادمة يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات، بالإضافة إلى الإضرار بالأغنام التي يعتاش منها أهل التجمع.

وأكد أن الاحتلال يستخدم أساليب إجرامية بشعة بهدف الضغط على أهالي التجمع الصامدين وتحويل محيطهم إلى منطقة موبوءة بالأمراض.

وشدد على أن أهل التجمع مصممون على الصمود في وجه إجراءات الاحتلال، ورفض مخطط الحكومة الإسرائيلية لتهجيرهم وهدم بيوت تجمعهم بما في ذلك المدرسة والعيادة الصحية الوحيدتين في المنطقة.