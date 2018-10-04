تجديد الإداري للأسير معتصم اعبيدو للمرة الثانية

الخليل وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري للأسير معتصم محمد فرج طالب اعبيدو (29 عامًا) من مدينة الخليل لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير اعبيدو بتاريخ 05/04/2018م، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير اعبيدو اعتقل سابقًا في سجون الاحتلال عدة مرات على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وكان الاعتقال الأخير بتاريخ 27/10/2015م، حيث أمضى في الأسر (19) شهرًا على ذات التهم السابقة وأفرج عنه بتاريخ 23/05/2017م.

وللأسير شقيق آخر في الأسر هو المقعد معتز محمد اعبيدو مُعتقل إداريًا أيضًا، ويقبع الاثنان حاليًا في سجن النقب الصحراوي.