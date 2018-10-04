مقتل7 جنود أتراك بهجوم للعمال الكردستاني جنوب شرق البلاد

وطن: ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف آلية عسكرية للجيش التركي جنوب شرقي البلاد إلى سبعة قتلى وعدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، ذكرن وكالة الأناضول للأنباء ان أربعة عسكريين أتراك قتلوا في هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني في ولاية باتمان جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور ناقلة جنود مدرعة للجيش التركي بمنطقة "غرجوش" ما أدى إلى مقتل العسكريين الأربعة وإصابة 5 عسكريين آخرين، مضيفة أن القوات المسلحة التركية "أطلقت عملية واسعة في المنطقة للقبض على الفاعلين".

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصادر عسكرية تركية قولها إن سلاح الجو التركي نفذ غارة ضد مواقع الحزب شمال العراق ما أدى إلى "تحييد 10 مسلحين"، وفق تعبيرها.