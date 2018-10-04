جامعة القدس والمجلس الثقافي البريطاني يبحثان توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، في حرم الجامعة الرئيس، مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين السيد مارتن دلتري، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي في عدة مجالات.

ورحّب أبو كشك بدلتري مطلعاً إياه على التطورات التي رافقت جامعة القدس منذ تأسيسها وحتى اليوم، ومشيراً في هذا السياق إلى علاقات الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية على المستوى الدولي والتي أفضت لتطوير واستحداث برامج أكاديمية فريدة من نوعها.

وبحث الطرفان خلال اجتماعهما سبل تطوير علاقة التعاون المشتركة بين جامعة القدس والمجلس الثقافي البريطاني خاصةً في مجال منح الماجستير والدكتوراة المغطاه مالياً بشكل كامل وشبه كامل، والتي يقدمها المجلس لطلبة الجامعة من خلال برنامج “Chevening” وبرنامج “HESPAL” ودورات اللغة الإنجليزية التي تسهم في تطوير المهارات اللغوية لدى الطلبة.

وفي هذا السياق أكّد أبو كشك على أهمية هذا التعاون الذي يفضي لمنح طلبة وخريجي الجامعة الفرص المتميزة لاستكمال دراستهم في أعرق الجامعات الدولية، وكذلك تأهيل كادر أكاديمي مستقبلي لجامعة القدس يتميز بحثياً وعلمياً في جميع المجالات العلمية والطبية والإنسانية.

وبحث أبو كشك مع السيد دلتري إمكانية التعاون المشترك في مجال خلق البيئة البحثية الريادية والإبداعية لطلبة وباحثي الجامعة بما يخدم رفعة البحث العلمي ونمو الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل للشباب ومنحهم المساحة الحرة لتطوير أفكارهم ومساعدتهم على تطبيقها.

وعبّر دلتري عن سعادته البالغة بهذه الشراكة مع جامعة القدس التي امتدت لسنوات طويلة قائلاً "لجامعة القدس مكانة خاصة بين الجامعات التي تحصل على هذه المنح نظراً لوقوعها في قلب المدينة المقدسة ولتميّز طلبتها المستفيدين من المنح التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني".

وتخللت زيارة المجلس الثقافي البريطاني لحرم جامعة القدس الرئيس، لقاءً مع طلبة الجامعة هدف لتعريفهم بمنح الدراسات العليا لبرنامج “Chevening” وبرنامج “HESPAL” وشروط وآلية الحصول على المنحة والتقديم لها، كما تعرّف الطلبة على امتحان مستوى اللغة الانجليزية الدولي “IELTS” كأحد شروط التقدم لهذه المنح والحصول عليها.

يُشار إلى أن جامعة القدس تقوم فصلياً بمنح الفرصة لمجموعة من الطلبة الذين يحققون الشروط الأكاديمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من خلال برامج المنح المختلفة، والتي تشمل معظم التخصصات، كما تتميز الجامعة ببرنامج التبادل الأكاديمي الأوسع في فلسطين والذي يتيح للطلبة والباحثين قضاء فصل دراسي على الاقل في الجامعات الشريكة حول العالم، مقابل استقطاب طلبة وباحثين من هذه الجامعات للدراسة والتدريس في جامعة القدس.