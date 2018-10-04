مكافحة الفساد تختتم الدورة التدريبية "دور الادارة العامة للمعابر والحدود في مكافحة الفساد"



رام الله- وطن: اختممت هيئة مكافحة الفساد يوم الخميس 4 تشرين الاول ٢٠١٨ الدورة التدريبية التي نظمتها بالشراكة مع الإدارة العامة للمعابر والحدود والتي جاءت بعنوان " دور الادارة العامة للمعابر والحدود في مكافحة الفساد" والتي إستمرت لمدة يومين بمشاركة ٢٥ متدرب من كوادر الاجهزة الامنية وموظفي الادارة العامة للمعابر والحدود.

وافتتح د. حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد جلسات اليوم الثاني من الدورة بمداخلة حول ادارة مخاطر الفساد وطرق تقديرها والتعامل معها، موضحا بعض النماذج والدراسات المختصة بتحديد مخاطر الفساد واشكاله، مؤكدا بان التعامل الامثل مع هذه المخاطر يساهم بالنهاية بالحد من الفساد ووقف انتشاره داخل المؤسسات المختلفة، مشيرا الى اهم عناصر واركان الحكم الرشيد وابرزها الشفافية والمحاسبة والمشاركة والمساواة وغيرهم.

بدوره قدم أمين قنديل من الادارة العامة للمعابر والحدود شرحا حول الإجراءات المتبعة في الادارة العامة للمعابر والحدود والمتعلقة بالبيئة الطاردة للفساد، موضحا رؤية الادارة العامة للمعابر والحدود ورسالتها وقيمها وهيكلها التنظيمي ووحداتها الرقابية.

من جانبه اشار نبيل الهرش من الادارة العامة للمعابر والحدود الى اقسام الشؤون المالية ولجانها المختلفة داخل الادارة العامة للمعابر والحدود، مقدما لمحة حول اهم المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، مشيرا لطرق تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.

بينما اوضح سعيد شحادة من هيئة مكافحة الفساد ان الدورة هدفت لرفع كفاءة الموظفين وتوعيتهم للوقاية من مخاطر الفساد، مشيرا الى الاجراءات التي تتبعها الهيئة بالتعامل مع الشكاوي المقدمة، مؤكدا بان جميع الاجراءات تتم بسرية تامة، مع توفير الحماية الوظيفية لمقدمي الشكاوي. بالاضافة لذلك قدم لمحة عامة حول اهم الانجازات التي تمكنت الهيئة من تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وفي الختام قام رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ونظمي مهنا ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي للمساعدة الحدودية على رفح جونثر فرايزلبن بتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.