جنين: إصابتان في حادث سير في اليامون

جنين- وطن: أصيب مواطنان، اليوم الخميس، في حادث سير بين مركبة وباص روضة على شارع الحمرا، عند مدخل بلدة اليامون غرب جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بأنه فور الإبلاغ عن الحادث توجه طاقم الانقاذ إلى المكان ليتبين أن الاصابات من ركاب المركبة، ولم يصب أي من الأطفال بأي أذى، وأخلى طاقم انقاذ مركز اليامون الإصابتين اللتين وصفتا بالطفيفة والمتوسطة.

وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه وتجنب السرعة الزائدة، مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم حفاظا على سلامتهم.