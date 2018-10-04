القوى في غزة تطالب "الأونروا" بوقف إجراءاتها المجحفة بحق موظفي القطاع

غزة- وطن: وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة رسالة عاجلة الى المفوض العام للأونروا "بير كرنبول "، موضحة انها تتابع عن قرب الجهد المبذول من أجل سد العجز المالي الناشئ عن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية من تسديد حصتها للأونروا.

وطالب محمود خلف عضو اللجنة المركزية المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من "بيركر نبول" بسرعة حضوره إلى قطاع غزة والوقوف على تفاصيل هذه الأزمة والإجراءات المجحفة بحق الموظفين. كما طالب بضرورة استبدال مدير العمليات ماتياس شمايل ونائبه في قطاع غزة كونهما فشلا في معالجة الأزمات المتكررة التي افتعلوها.

وشدد خلف على ان الجميع معني بالمحافظة على الأونروا كمؤسسة دولية وشاهد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 70 عاماً من ويلات التهجير الى أن يطبق قرار 194 بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأوضح أن السياسة المتبعة من إدارة الأونروا في قطاع غزة وعلى رأسها ماتياس تدفع باتجاه إدامة الأزمات وتراكمها رغم انتهاء الأزمة المالية ولكن يبدو أن هناك تمرير لسياسات معنية تستهدف الأونروا بحد ذاتها بالمعنى السياسي.

وأكد خلف ان القوى الوطنية والإسلامية تقف إلى جانب اتحاد الموظفين بالدفاع عن حقوق الموظفين ومصالح اللاجئين. منوها ان اتحاد الموظفين هو الجهة الوحيدة والعنوان للحوار من أجل حل الأزمة الراهنة.