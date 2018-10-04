فلسطين تفوز على طاجكستان في الكأس الذهبية



وطن- وكالات: فاز المنتخب الوطني الفلسطيني على المنتخب الطاجيكي 2/ صفر، في إطار منافسات المجموعة الأولى لبطولة الكأس الذهبية في بنغلادش، والتي تنظم في مدينة سلهيب شمال شرق البلاد.

الهدف الأول لـ"الفدائي" جاء مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق جونثان سوريا، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف، رغم محاولات منتخبنا لتعزيز النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للمنتخب الفلسطيني نور الدين ولد علي سلسلة من التبدلات خاصة بعد أن ضغط المنتخب الطاجكستاني في محاولة للتعديل، ليأتي هدف المدافع عبد اللطيف البهداري من رأسية في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بالنتيجة 2-0.

ونال لاعب منتخبنا عبد اللطيف البهداري، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيقابل "الفدائي" منتخب نيبال يوم السبت المقبل.

وتأتي مشاركة "الفدائي" ضمن تحضيراته لبطولة كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019.

مثل "الفدائي"، رامي حمادة، مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ميشيل ترمينيني، عبد الله جابر، بابلو برافو، عدي الدباغ، محمد باسم، شادي شعبان، جونثان سوريا، محمد بلح.