شركة صينية تعتزم إطلاق أقوى هاتف "أندرويد"

وطن- وكالات: أعلنت Huawei الصينية عن نيتها إطلاق هاتف "Mate 20 Pro" بمواصفات تجعل منه أقوى هواتف أندرويد أداء حتى الآن.

وبحسب الشركة، فإن الهاتف المرتقب من المقرر أن يكون أول جهاز ذكي في العالم يزود بمعالج "Kirin 980" المتطور، الذي سيمنحه أداء سريعا يفوق أداء أجهزة "Note 9" الأحدث من سامسونغ، وسيزود بذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت لسرعة التعامل مع الإنترنت ومختلف أنواع الملفات والبرامج.

كما سيأتي بكاميرا أساسية غير مسبوقة، ثلاثية العدسات بدقة (40/8/20) ميغا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، مزودة بميزة التعرف على الوجوه، وقادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسيتضمن الجهاز ثلاث نسخ مزودة بذاكرة تخزين داخلية (1289 و256 و512) غيغا بايت، وشاشة كبيرة 6.9، بدقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 ميللي أمبير.