ليبرمان يأمر جيش الاحتلال بـ"أقصى درجات اليقظة" قرب غزة

غزة- وطن: أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، لقواته بـ"الحفاظ على أقصى درجات اليقظة" على الحدود مع قطاع غزة، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

جاءت أوامر ليبرمان للجيش خلال اجتماع مغلق لم يعلن عنه مسبقا مع مسؤولين كبار في الجيش، بينهم رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت.

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن ليبرمان أمر أيضا بتكثيف الاستعدادات لأي سيناريو محتمل قد يحصل على الحدود مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال إنه سيعزز قواته بشكل واسع في ما تسمى منطقة القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، التي تشمل قطاع غزة، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل من القطاع.

ومنذ نهاية مارس/آذار، ينظم المواطنون في غزة مسيرات قرب مناطق التماس مع الاحتلال للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

ويطلق جيش الاحتلال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ما أدى الى استشهاد أكثر من 190 مواطناً وإصابة الآلاف.