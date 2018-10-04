عقوبات أمريكية على شركات لبنانية بزعم تمويل حزب الله

وطن- وكالات: فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية، وذلك بتهمة تمويل حزب الله اللبناني.

وتشمل العقوبات وفق ما أفادت مصادر إعلامية عربية، اللبناني محمد الأمين و7 شركات يديرها، مقرها في لبنان، وتدعم أدهم طباجة، والذي فرضت عليه عقوبات منذ يونيو 2015، لكونه يعمل لصالح حزب الله، وعلى علاقة بكبار مسؤوليه.

وقدم الأمين دعما لمحمد فلاح كالاس الذي استهف بالعقوبات عام 2016 أيضا لدعم طباجة.

كما أن للأمين علاقات مع علي محمد قانصوه وجهاد محمد قانصوه، اللذين استهدفا أيضا بعقوبات في فبراير الماضي، للعمل بالوكالة عن طباجة.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت في مايو الماضي، عقوبات جديدة على أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بحزب الله.

كما شملت تلك العقوبات القياديين في عناصر حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.

كذلك فرضت الخزانة في ذات الشهر، عقوبات على محمد قصير، المسؤول بحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرا له.