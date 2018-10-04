دعوات لمشاركة واسعة في جمعة "الثبات والصمود".. والاحتلال يستنفر قواته

غزة- وطن: دعت اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الخميس، الجماهير لمشاركة واسعة في جمعة "الثبات والصمود" غدا في مخيمات العودة على السياج الأمني بقطاع غزة.

وتعد جمعة غد الجمعة الـ28 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 آذار الماضي، حيث شهدت الجمع الأخيرة مشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في غلاف قطاع غزة، وإعادة نشر بطاريات منظومات القبة الحديدية تحسبا لأي طارئ على جبهة غزة.

وقد أوعز وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، لقواته بـ"الحفاظ على أقصى درجات اليقظة" على الحدود مع قطاع غزة، كما أمر أيضا بتكثيف الاستعدادات لأي سيناريو محتمل قد يحصل على الحدود مع قطاع غزة.