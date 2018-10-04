الأسير صلاح الجواريش يعلق إضرابه عن الطعام

بيت لحم- وطن: علق الأسير صلاح الجواريش (23 عاماً) من محافظة بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة ثمانية أيام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن تعليق الأسير جواريش للإضراب جاء بعد قرار صدر عن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" بأن يكون أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحقه هو الأخير أي (جوهري).

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الجواريش اُعتقل في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، الأول مدته ستة شهور، والثاني بنفس المدة وجرى تخفيضه لاحقاً لأربعة شهور، علاوة على أمر ثالث وهو الأخير ومدته أربعة شهور؛ يُشار إلى أن الأسير الجواريش اعتقل سابقاً لمدة عامين ونصف.