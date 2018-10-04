الاحتلال يستهدف نقطة طبية جنوب قطاع غزة

القدس- وطن: استهدف جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، نقطة طبية تابعة لصحة غزة، بالقذائف المدفعية، بحسب بيان للناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة.

وأوضح القدرة أن النقطة تقع في قرية خزاعة، شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع، قرب المناطق الحدودية مع أراضي الـ48.

وأضاف أن قذيفة إسرائيلية - لم يوضح نوعها - ضربت الموقع، ما أدى إلى أضرار في المحتويات، دون الإشارة إلى خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك وسط دعوات أطلقتها اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الخميس، لمشاركة واسعة في جمعة "الثبات والصمود" غدا في مخيمات العودة على السياج الأمني بقطاع غزة.

يذكر أن يوم غد، يعد الجمعة الـ28 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته في غلاف قطاع غزة، وإعادة نشر بطاريات منظومات "القبة الحديدية" تحسباً لأي طارئ على جبهة غزة.

ويطالب المشاركون في المسيرات بعودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، في الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل، وبرفع الحصار عن قطاع غزة.