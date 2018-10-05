غزة تستعد للمشاركة بجمعة "الصمود والثبات"

غزة- وطن: يستعد المواطنون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "جمعة الصمود والثبات" ضمن الجمعة الـ28 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير لمُشاركة واسعة في جمعة "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، تعزيز قواته في "غلاف قطاع غزة"، وإعادة نشر بطاريات منظومات القبة الحديدية تحسبًا لأي طارئ على جبهة غزة.