حماس: تهديد ليبرمان "فارغ المضمون" ولن يوقف مسيرة العودة

غزة- وطن: اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تهديدات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن التصعيد ضد الحركة "فارغة"، مشددة على أنها "لن توقف مسيرات العودة".

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة، إن تهديدات ليبرمان فارغة المضمون، ولن تفت من عضد الشعب الفلسطيني أو تنل من عزيمته.

وأشارت إلى أنه لم يعد لها أي قيمة أمام إرادة الشعب الفلسطيني في كسر الحصار، وأن مسيرات العودة ستتعاظم ولن تتأثر بالتهديدات.

وفي وقت سابق اليوم، هدد ليبرمان بالتصعيد ضد حركة حماس بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر الماضي.

وكتب ليبرمان في تغريدة على "تويتر" صباحًا: "مضى شهر الأعياد تمامًا كما خططنا دون مواجهة، وفي ظل خسائر فادحة في صفوف مثيري الشغب على حدود غزة". على حد زعمه.