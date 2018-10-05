إصابة 4 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في المزرعة الغربية

رام الله-وطن: أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل شاب، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية في القرية، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين المتواجدين في جبل نعلان في القرية لحماية أراضيهم والتصدي لهجمات المستوطنين المتكررة عليها بحماية قوات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين وأصابت 4 شبان بالرصاص "المطاطي"، وآخرين بالاختناق كما اعتقلت الشاب محمود محمد شريتح.