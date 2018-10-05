"محدث" .. شهيدان أحدهما طفل و 124 اصابة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

غزة-وطن: استشهد الشاب محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاماً) والطفل فارس حافظ السرساوي (12 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، مساء اليوم الجمعة، فيما اصيب 124 آخرين.

واكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة: أن شهيدين برصاص قناصة الاحتلال وصلا مجمع الشفاء الطبي، أحدهما طفل، خلال مشاركتهما في مسيرة العودة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة.

وقال إن عدد الاصابات ارتفع إلى 124 اصابة مختلفة، تم تحويل 64 منها للمشافي من بين الاصابات 5 خطيرة وتم اصابة صحفية ومسعف متطوع بالصدر، واصفاً حالته بالحرجة وأن الطواقم الطبية تجري له عملية في المستشفى الأوروبي .

وأكد القدرة، أن جنود الاحتلال تعمدوا استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر دون وقوع اصابات، مبيناً أن الاحتلال استهدف سيارة اسعاف شرق غزة، ونقطة طبية شرق البريج ما أدى لتضرر "الكونتينر" .

وكان الآلاف من المتظاهرين السلميين توافدوا عصر الجمعة إلى مخيمات العودة وكسر الحصار المنتشرة شرقي قطاع غزة: للمشاركة في جمعة "الثبات والصمود"، التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقام المتظاهرون بإشعال الإطارات أمام خيم قناصة الاحتلال؛ للتشويش عليهم، والحدّ من قدرتهم على قنص المتظاهرين.

يتبع ..