إصابة 5 مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس- وطن: أصيب 5 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس، اليوم الجمعة.

وبحسب "وفا" فإن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بقنابل غاز مسيل للدموع بشكل مباشر خلال المواجهات التي شهدها مدخل القرية.

واضاف أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت تنقل المواطنين، بينما اعتلى جنود أسطح عدد من المنازل، ونصبوا الكمائن للشبان.