اصابات واحتراق اشجار زيتون خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين

رام الله -وطن: اصيب عدد من المواطنين بالاختناق واحترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشاركين، لدى وصولهم لبوابة الجدار العنصري الجديد، ما ادى الى اصابة عدد عن المشاركين بالاختناق واحتراق مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة أبو ليمون المحاذية للجدار العنصري الجديد.

واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال قاموا بتصوير المشاركين من الابراج العسكرية المقامة في هيكل الجدار العنصري، كما منعوا المشاركين من الدخول الى اراضيهم عبر البوابة الحديدية لقطف ثمار زيتونهم.

وكانت المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، قد انطلقت من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد، بمشاركة أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنون أجانب، وفاء للقدس والمقدسات الاسلامية، وتنديدا بصفقة القرن وقرار محكمة الاحتلال بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

ورفع المشاركون علم فلسطين، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم واراضيهم التي هجروا منها.

ودعت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي راتب ابو رحمة، الى المشاركة الواسعة في الوقوف مع اهلنا في قرية الخان الأحمر وتكثيف التواجد فيها بشكل يومي لصد أي محاولة لهدمها.