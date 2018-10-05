خضر عدنان .. 34 يوماً من الإضراب عن الطعام

جنين-وطن: يواصل الأسير في سجون الاحتلال خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 34 احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

وقالت زوجة الأسير عدنان، إن زوجها لا يزال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 34 على التوالي؛ رفضا لاعتقاله التعسفي، مضيفة أنه ممنوع من زيارة محاميه أو عائلته حيث لا تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء الإضراب والإهمال الطبي ، حيث هناك خشية على حياته

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته بحق أسرانا، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم.

يشار إلى قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الشيخ خضر عدنان في 11 كانون الأول 2017، ووجهت له اتهامات بالتحريض.