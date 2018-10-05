الاحتلال يُعلن حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة

وطن-وكالات: ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته أعلنت الحدود مع قطاع غزة منطقة "عسكرية مغلقة"، وأغلقت طرقا في "غلاف غزة" خوفًا من التصعيد الأمني.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه جرى الإعلان عن منطقة السياج الحدودي الفاصل والمحيط بالقطاع منطقة عسكرية مغلقة يحظر الاقتراب منها.

يأتي ذلك في ذروة تصعيد إعلامي وعسكري إسرائيلي ضد غزة، سبقه تعزيز قوات جيش الاحتلال في "الغلاف"، ونشر بطاريات القبة الحديدية، بالإضافة لعشرات التصريحات التي تحذر من موجة تصعيد مقبلة.

أما على صعيد مجالس مستوطنات "غلاف غزة"؛ نشر مجلسا "أشكول" و"ساحل عسقلان" توجيهات للمستوطنين أن تحركات جيش الاحتلال الأخيرة تأتي "للتأقلم مع التحديات بالقرب من السياج وأن الأوضاع لا زالت طبيعية".