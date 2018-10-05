﻿البرلمان الأوروبي يدعو لحظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

وطن-وكالات: صادق البرلمان الأوروبي أمس على قرار يدين استمرار الحرب على اليمن والانتهاكات بحق المدنيين، وطالب بوقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات.

وطالب السعودية وأطراف النزاع في اليمن بوقف فوري للقتال ورفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني.

كما حثّ أعضاء البرلمان الإمارات على مراجعة قانون الإرهاب، مشددين في سياق متصل على حظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت للإمارات.

وتزايدت الضغوط الدولية على السعودية والإمارات بسبب استمرار حربها وحصارها المفروض على اليمن للعام الرابع على التوالي، مما تسبب بمجاعة وأوبئة قاتلة ضربت الملايين وقتلت الآلاف منهم.

وطالب النواب الأوروبيون أيضا بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات.

وفي نصّ أقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، السلطات الإماراتية إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً) قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات، والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً.

وفي أيار/مايو أدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.

