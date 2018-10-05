رسالة قوية من الحرس الثوري الإيراني إلى نتنياهو

وطن-وكالات: وجه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب وكالة "تسنيم"، قال سلامي إن "اسرائيل هي الدمية السياسية لواجهة أمريكا في المنطقة، هي ليست في دائرة تهديدنا، فحزب الله لوحده طوى صفحة الكيان الصهيوني، نقول لرئيس وزرائه الجوال بدلا من تحريض العالم على التقدم الإيراني، تعلم السباحة في المتوسط لأن ليس أمامه مجال سوى الفرار إلى البحر، إذ سنرى قريبا زوال هذا الكيان المزيف".



وأضاف أن "الهجمات الصاروخية الخاطفة لقوات هذا الشعب الثورية على أوكار الإرهابيين التكفيريين ورسالة هذا الانتقام أثبتت للعالم مرة أخرى قدرتنا وصمودنا".



وتابع:"استهدفنا بالصواريخ الإرهابيين على مقربة من الأمريكيين ثم يبعثون لنا بعد ذلك رسالة بأن نقيم خط اتصال معهم لإبلاغهم بالضربات الصاروخية قبل تنفيذها، بلغت إيران مكانة تتحدث فيها قوى عظمى معها بهذا الشكل من الاحترام".



وتابع: "نحن تجاوزنا جميع العقبات، وهذه المشاكل الاقتصادية أصغر من عزيمة هذا الشعب، وقدراتنا عظيمة جدا، سنثبت بأننا نستحق الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسنقطع يد أمريكا من العالم الإسلامي".