والد الشهيد مهند الحلبي لـوطن: مجهولون اطلقوا النار اتجاهي بكاتم صوت

رام الله-وطن: أطلق مجهولون مساء اليوم الجمعة النار تجاه والد الشهيد مهند الحلبي، أثناء جلوسه في مسجد سعد بن معاذ، بحي البساتين في ضاحية الريحان شمال رام الله.

وقال شفيق الحلبي وهو والد الشهيد "مهند" لـوطن: إنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء جلوسه لانتظار اقامة صلاة العشاء في مسجد سعد بن معاذ، الا أن ارادة الله شاءت دون اصابته.

وأكد الحلبي، أن رصاصة أطلقت باتجاهه وسقت على مقربة منه، قبل أن يهرع المصلون المتواجدون في المسجد لاستطلاع الأمر، الا أنهم لم يتمكنوا معرفة مصدر اطلاق النار .

وأشار الحلبي إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة حضرت الى المكان، وأجرت تفتيشاً دقيقاً في المسجد دون أن تعثر على اي دليل يشير إلى أن اطلاق النار كان من خارج المسجد، مضيفاً: أن تحليلات الجهات الأمنية أكدت له أن عملية اطلاق النار تمت من داخل المسجد وبكاتم صوت.

وتأتي هذه الحادثة في الذكرى الثالثة لإستشهاد مهند الحلبي، الذي يعتبر مفجر هبة القدس بعد تنفيذه أول عملية طعن في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح.

وطالب الحلبي الجهات الأمنية بمتابعة القضية، والكشف عن منفذي عملية اطلاق النار، موجهاً اصابع الاتهام للاحتلال الإسرائيلي .